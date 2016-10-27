"Вово, що ти робиш?": у питанні України на Путіна ніхто з його оточення вплинути не може - економіст РФ

Про це в інтерв'ю "Новому времени" розповів професор Владислав Іноземцев, що має на Заході репутацію одного з найбільш об'єктивних російських економістів.

"Опонувати Путіну не буде зараз ніхто. Путін вказує, що потрібно робити, і люди роблять. Хоча в економіці Путін не вважає себе фахівцем, і є щонайменше десять людей, до яких він прислухається", - розповів він.

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Іноземцев зазначив, що серед "риночників" це і віце-прем'єр Ігор Шувалов, і голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, й міністр фінансів Антон Силуанов, і навіть відставний міністр Олексій Кудрін, які деколи заходять до Путіна в кабінет. Є ще Сергій Глазьєв, Андрій Білоусов.

При цьому російський президент, за словами Іноземцева, побоюється радикальних змін в економіці, нехай все йде, як йде.

"У зовнішній політиці Путін нікого не збирається слухати. Люди на кшталт тих же бізнесменів приходили до нього під час "референдуму" у Криму і говорили: "Вово, що ти робиш?" а він їм: "Я займаюся історією, а ви тут бабки рахуйте". У питанні України на Путіна ніхто вплинути не може", - підсумував російський економіст.

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