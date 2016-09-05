"Забезпечили безпечне голосування": Путін підтвердив, що армія РФ захопила Крим перед "референдумом"

Про це він сказав в інтерв'ю агентству Bloomberg.

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«Я вже багато разів коментував ці речі. Тут немає нічого простішого, я вже про це говорив. Так, наші військовослужбовці забезпечили безпечне проведення голосування та референдуму. Якщо б ми цього не зробили, ми зіткнулися б з трагедією гіршою, ніж спалення живцем людей у Будинку профспілок в Одесі, коли націоналісти оточили людей беззахисних і беззбройних, і їх живцем спалили. У Криму це носило б масовий характер. Ми цього зробити не дозволили. А те, що люди самі прийшли на виборчі дільниці й проголосували – це факт, під дулом автомата ніхто б не пішов на виборчі дільниці», - сказав Путін.

Він заявив, що «це настільки очевидно, що сперечатися з цим неможливо».

За його словами, в ході операції щодо анексії півострова російські військові були в Криму в кількості, що не перевищує «чисельного складу угруповання, яке перебувало там у рамках відповідного договору з Україною».

Він заявив, що за цей «референдум», а потім і за незалежність проголосував парламент Криму, обраний за два роки до голосування за українським законом (російські бойовики пізніше неодноразово заявляли, що депутатів змусили голосувати, погрожуючи зброєю, відео цього голосування відсутнє й досі – УНІАН).

При цьому Путін намагається виправдати анексію півострова ситуацією в Косово.

«У ході вирішення питання щодо Косово Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, і всі західні партнери аплодували цьому рішенню, яке полягає в тому, що при визначенні питання щодо незалежності рішення центральної влади тієї чи іншої країни не потрібне. От і все. Тож ми діяли у повній відповідності з міжнародним правом, зі статутом Організації Об'єднаних Націй і на основі демократичних принципів, а це, насамперед, ні що інше, як волевиявлення людей», - сказав Путін.