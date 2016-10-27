Мосміськсуд відхилив апеляцію на арешт українського журналіста Сущенка

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ із зали суду, таке рішення оголосив суддя.

Засідання пройшло у закритому режимі.

Читайте такожУ ЄС сумніваються щодо "шпигунства" Сущенка, затриманого в Росії

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю».

Кримінальну справу порушили за статтею «шпигунство».

Суд у Москві ухвалив заарештувати журналіста до 30 листопада. Всі суди у справі Сущенка проходять у закритому режимі.