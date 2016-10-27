Мосміськсуд відхилив апеляцію на арешт українського журналіста Сущенка
12:32, 27 жовтня 2016Політика
382 0оновлено
Московський міський суд відмовив у задоволенні скарги захисту стосовно взяття під варту кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка.
Сущенко на суді в Москві / Фото УНІАН
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ із зали суду, таке рішення оголосив суддя.
Засідання пройшло у закритому режимі.
Читайте такожУ ЄС сумніваються щодо "шпигунства" Сущенка, затриманого в Росії
Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю».
Кримінальну справу порушили за статтею «шпигунство».
Суд у Москві ухвалив заарештувати журналіста до 30 листопада. Всі суди у справі Сущенка проходять у закритому режимі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter