Затримання в РФ українського журналіста: до московського СІЗО прибув адвокат

Про це Фейгін написав на своїй сторінці в Twitter.

Вночі я вже був у в'язниці "Лефортово", щоб внести себе в список на відвідування Сущенко. Тут нині тижнями адвокати пробиваються до підзахисним — Mark Feygin (@mark_feygin) 3 жовтня 2016 р.

Адвокат розповів, що захищає Сущенка на прохання дружини затриманого та керівництва "Укрінформу".

Отже, на прохання дружини і керівництва "УКРІНФОРМ" я захищаю Романа Сущенко. — Mark Feygin (@mark_feygin) 3 жовтня 2016 р.

При цьому Фейгін висловив сподівання, що органи ФСБ не будуть чинити йому перешкод до зустрічі із Сущенком та забезпечать право на захист.

Я сподіваюся, що органи ФСБ не будуть чинити мені перешкоди до зустрічі з моїм довірителем Романів Сущенко та забезпечать його право на захист. — Mark Feygin (@mark_feygin) 3 жовтня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, члени Громадської спостережної комісії Москви виявили в Московському СІЗО "Лефортово" журналіста українського агентства "Укрінформ" Романа Сущенка. Лефортовський суд Москви заарештував його за звинуваченням у "шпигунстві" (стаття 276 КК РФ).

Сущенко повідомив правозахисникам, що при затриманні на нього чинили психологічний тиск, слідчий не дозволив йому подзвонити додому і повідомити дружині про свій арешт. Слідство ФСБ РФ надало йому державного адвоката.

Раніше речник МЗС України Мар'яна Беца на своїй сторінці в Twitter написала, що МЗС з'ясовує обставини затримання журналіста. "Терміново з'ясовуємо обставини затримання журналіста Укрінформу в РФ, в т. ч. питання доступу українських консулів", - заявила вона.