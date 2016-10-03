Затримання в РФ українського журналіста: до московського СІЗО прибув адвокат
Адвокат Марк Фейгін прибув до московського СІЗО "Лефортово", де перебуває український журналіст Роман Сущенко, якого в РФ звинувачують у шпигунстві.
Про це Фейгін написав на своїй сторінці в Twitter.
Вночі я вже був у в'язниці "Лефортово", щоб внести себе в список на відвідування Сущенко. Тут нині тижнями адвокати пробиваються до підзахисним— Mark Feygin (@mark_feygin) 3 жовтня 2016 р.
Адвокат розповів, що захищає Сущенка на прохання дружини затриманого та керівництва "Укрінформу".
Отже, на прохання дружини і керівництва "УКРІНФОРМ" я захищаю Романа Сущенко.— Mark Feygin (@mark_feygin) 3 жовтня 2016 р.
При цьому Фейгін висловив сподівання, що органи ФСБ не будуть чинити йому перешкод до зустрічі із Сущенком та забезпечать право на захист.
Я сподіваюся, що органи ФСБ не будуть чинити мені перешкоди до зустрічі з моїм довірителем Романів Сущенко та забезпечать його право на захист.— Mark Feygin (@mark_feygin) 3 жовтня 2016 р.
Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, члени Громадської спостережної комісії Москви виявили в Московському СІЗО "Лефортово" журналіста українського агентства "Укрінформ" Романа Сущенка. Лефортовський суд Москви заарештував його за звинуваченням у "шпигунстві" (стаття 276 КК РФ).
Сущенко повідомив правозахисникам, що при затриманні на нього чинили психологічний тиск, слідчий не дозволив йому подзвонити додому і повідомити дружині про свій арешт. Слідство ФСБ РФ надало йому державного адвоката.
Раніше речник МЗС України Мар'яна Беца на своїй сторінці в Twitter написала, що МЗС з'ясовує обставини затримання журналіста. "Терміново з'ясовуємо обставини затримання журналіста Укрінформу в РФ, в т. ч. питання доступу українських консулів", - заявила вона.