Затримання в РФ українського журналіста: до московського СІЗО прибув адвокат

07:05, 03 жовтня 2016
Суспільство
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Адвокат Марк Фейгін прибув до московського СІЗО "Лефортово", де перебуває український журналіст Роман Сущенко, якого в РФ звинувачують у шпигунстві.

В Лефортово прибыл Фейгин / wikipedia.org

Про це Фейгін написав на своїй сторінці в Twitter.

Адвокат розповів, що захищає Сущенка на прохання дружини затриманого та керівництва "Укрінформу".

При цьому Фейгін висловив сподівання, що органи ФСБ не будуть чинити йому перешкод до зустрічі із Сущенком та забезпечать право на захист.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, члени Громадської спостережної комісії Москви виявили в Московському СІЗО "Лефортово" журналіста українського агентства "Укрінформ" Романа Сущенка. Лефортовський суд Москви заарештував його за звинуваченням у "шпигунстві" (стаття 276 КК РФ).

Сущенко повідомив правозахисникам, що при затриманні на нього чинили психологічний тиск, слідчий не дозволив йому подзвонити додому і повідомити дружині про свій арешт. Слідство ФСБ РФ надало йому державного адвоката.

Раніше речник МЗС України Мар'яна Беца на своїй сторінці в Twitter написала, що МЗС з'ясовує обставини затримання журналіста. "Терміново з'ясовуємо обставини затримання журналіста Укрінформу в РФ, в т. ч. питання доступу українських консулів", - заявила вона.

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