Путін придумав, що Росія анексувала Крим як "незалежну державу"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході засідання клубу «Валдай».

«А що в Криму? Що ви зробили в Югославії, а потім відокремили від неї частини країн, у тому числі й Косово від Сербії. У Косово парламент проголосував після військових дій і інтервенції, після численних жертв, і рішення було ухвалено, всі з цим погодилися», - зазначив Путін.

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«У Криму не було ніякої війни, не було ніяких бомбових ударів, військових дій, жертв немає, взагалі жодна людина не загинула (в ході анексії загинули двоє українських військових - УНІАН). Єдине, що ми зробили - забезпечили право народу на волевиявлення в повній відповідності зі статутом ООН і майже все слово в слово зробили, що ви зробили щодо Косово», - стверджує він.

«У Косово парламент ухвалив рішення про відділення, а тут люди прийшли на референдум і сказали свою думку, а потім парламент це рішення препарував і вже звернувся як незалежна держава до Росії з метою возз'єднання», - сказав російський лідер.

При цьому він дорікнув Заходу за дії в Югославії, Іраку, Афганістані, Лівії та наближення НАТО до кордонів Росії.

«Кожного разу щось забувається, на нас викидається, нас провокують на якісь дії щодо захисту своїх інтересів. Ось злісна Росія робить такі кроки. Ви нас не провокуйте на це! Не провокуйте нас на активний захист своїх інтересів!», - заявив Путін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. 18 березня в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.