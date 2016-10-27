Bloomberg розповів, як провокації російських військових на адресу НАТО викликали лють у Путіна

За даними агентства Bloomberg, Путін назвав «високим ризиком» інцидент, коли російські військові літаки пролетіли в безпосередній близькості від американського корабля в Чорному морі, пише Слон.

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Як відзначається, під час засідання уряду, зазначає агентство, деякі його учасники заявили, що американці «заслужили це». У відповідь на це Путін запитав: «ви що, з глузду з'їхали?».

Відносини Росії і НАТО переживають кризу з 2014 року, після того як Росія анексувала український Крим. З тих пір регулярно надходять повідомлення про порушення російськими літаками повітряного простору країн-членів НАТО.