Декларація Холодницького: кімната у гуртожитку, дві ділянки землі та Mitsubishi Outlander

Інформацію про це розміщено у Єдиному державному реєстрі електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Читайте такожНомер у готелі та будиночок в селі – Парубій заповнив е-декларацію

У своїй декларації глава САП вказав, що володіє двома земельними ділянками (площею 1000 і 1200 кв. м), а також орендує кімнату в гуртожитку площею 17,6 кв. м у місті Вишневе (Київська область). У декларації також вказана квартира площею 61,1 кв. м, власником якої є Марія Холодницька.

Холодницький також задекларував автомобіль Mitsubishi Outlander 2007 року випуску вартістю 135 тис. грн.

Задекларовані Холодницьким доходи: 267 906 грн – на посаді заступника прокурора АР Крим, як глава САП – 55 951 грн.

На рахунках у «Райффайзен банк Аваль» він зберігає 61 293 грн, готівкою – 53 тис. доларів, 12 тис. євро і 50 тис. грн. Також він позичив третім особам 4 тис. доларів.