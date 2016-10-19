Система е-декларування витримує навантаження від роботи майже 45 тисяч зареєстрованих осіб - голова НАЗК

Про це Корчак написала у Facebook.

"Стосовно е-декларування. Наразі в Реєстрі щогодинно з’являється нова декларація. Фактично в системі зареєстровані та працюють всі потенційні декларанти «першої хвилі» - майже 43 тис. осіб. У вільному доступі сьогодні можна побачити декларації 6-ти заступників міністрів, 9-ти народних депутатів, 5-ти співробітників Адміністрації президента, 8-ми співробітників КМДА та інших чиновників", - повідомила Корчак.

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«Для тих, хто дуже сильно переймається питанням: «чи витримає система е-декларування тисячну кількість користувачів?», відповідь очевидна: система витримує навантаження, і те, що зараз в ній працюють майже 45 тис. осіб, тому підтвердження», - зауважила голова НАЗК.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести нараду за участю представників правоохоронних органів щодо усунення недоліків у системі е-декларування, які стосуються форми декларації.

Систему е-декларування запустили відповідно до Закону "Про запобігання корупції" опівночі 1 вересня.

З 1 вересня розширені електронні декларації впродовж 60 днів повинні подати чиновники, які обіймають відповідальні та особливо відповідальні посади: президент і прем'єр-міністр з радниками та помічниками, члени Кабінету міністрів, заступники міністрів, члени Антимонопольного комітету, голови Фонду держмайна та НБУ, їхні заступники, народні депутати, державні службовці категорій "А" та "Б", судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, військові посадові особи вищого офіцерського складу, інші.