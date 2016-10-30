В США через підримку Кремля пікетували концерти російського піаніста

Акція пройшла в Бостоні в суботу, 29 жовтня, в Нью-Йорку - цього тижня раніше, передає "Радіо Свобода".

"Карнегі Хол" у Нью-Йорку, де виступав Мацуєв, пікетували активісти Signerbusters. У Бостоні біля будівлі консерваторії, де грав російський піаніст, відбулася акція протесту Arts Against Aggression.

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Її організатори розповіли, що пікетами вони хотіли поставити перед американськими концертними організаціями питання етичності співпраці з тими діячами російського мистецтва, які підтримують "агресивний і репресивний режим президента РФ Володимира Путіна".

За даними видання, в червні 2017 року активісти планують влаштувати акції протесту проти російського диригента Володимира Співакова.

Денис Мацуєв - відомий російський піаніст. У 2014 році він підписав відкритого листа діячів культури на підтримку агресивної позиції Путіна щодо Криму й України.