Російський політолог пояснив, якої мети хочуть досягнути Путін та "сірий кардинал" Кремля в Україні

Про це в інтерв'ю ONLINE.UA розповів російський політолог, вчений і публіцист Андрій Піонтковський.

"Сказали б любити Україну — він би любив. Сказали дестабілізувати — він дестабілізує. Сурков — дорогий найманець Путіна, який вже накоїв чимало злочинів. Стратегічна мета — не допустити розвитку України за європейською моделлю. Це важливіше за якусь територію Криму", - розповів він.

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За його словами, коли Путін підкупив Януковича, то він не збирався захопити Крим. А потім він і "Новоросію" хотів захопити.

"Але виявилося, що цього не станеться з низки причин, головна — російське населення України не підтримало. Тепер його завдання — заблокувати європейський розвиток країни. Хочуть спокусити українське керівництво ілюзією відновлення територіальної цілісності. Ось цим Путін із Сурковим займаються", - заявив Він.

Раніше в ІС заявили, що до спроби "перевороту" в так званій ЛНР причетний "сірий кардинал" Кремля Владислав Сурков.