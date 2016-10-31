Колишній генсек НАТО: Система е-декларацій в Україні є прогресивнішою, ніж у багатьох західних державах

Відповідний коментар Расмуссена переданий УНІАН сьогодні фондом Rasmussen Global.

«Серйозний інтерес, виявлений як з боку народу України, так і з боку тисяч чиновників, які заповнили форми (е-декларування), демонструє сильну волю до боротьби з корупцією. Україна зробила важливий крок, щоб порвати з корупцією і забезпечити чисте й ефективне державне управління», - вважає він.

Читайте такожЕкс-генсек НАТО пояснив, чому місію ООН не вдалося залучити для вирішення конфлікту на Донбасі

Колишній генсек НАТО наголосив, що електронні декларації мають першочергове значення, і «вся Європа повинна на це звернути увагу та аплодувати цьому важливому кроку».

«Це, дійсно, чудова система, яка є прогресивнішою, ніж у багатьох західних державах», - підкреслив колишній генсек НАТО.

Як відомо, Расмуссен у травні цього року був призначений позаштатним радником президента України і створив власну «Групу друзів України».