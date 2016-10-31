Колишній генсек НАТО: Система е-декларацій в Україні є прогресивнішою, ніж у багатьох західних державах
Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен назвав запровадження в Україні електронних декларацій про доходи чиновників «важливим кроком» у сфері боротьби з корупцією.
Відповідний коментар Расмуссена переданий УНІАН сьогодні фондом Rasmussen Global.
«Серйозний інтерес, виявлений як з боку народу України, так і з боку тисяч чиновників, які заповнили форми (е-декларування), демонструє сильну волю до боротьби з корупцією. Україна зробила важливий крок, щоб порвати з корупцією і забезпечити чисте й ефективне державне управління», - вважає він.
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Колишній генсек НАТО наголосив, що електронні декларації мають першочергове значення, і «вся Європа повинна на це звернути увагу та аплодувати цьому важливому кроку».
«Це, дійсно, чудова система, яка є прогресивнішою, ніж у багатьох західних державах», - підкреслив колишній генсек НАТО.
Як відомо, Расмуссен у травні цього року був призначений позаштатним радником президента України і створив власну «Групу друзів України».