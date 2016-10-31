Путін призупинив дію угоди Росії і США щодо плутонію: вимагає скасувати "всі санкції"

Про це йдеться в публікації на російському порталі правової інформації.

Згідно зі змістом 2-ї статті закону, Москва може відновити дію договору, якщо Вашингтон піде на певні умови – скоротить військову інфраструктуру і чисельність своїх військових на території країн-членів НАТО, що вступили в альянс після 1 вересня 2000 року, а також скасує «закон Магнітського» і всі санкції проти російських юридичних і фізичних осіб.

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Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня президент РФ Володимир Путін розпорядився призупинити укладену із США угоду про утилізацію збройового плутонію, що не є необхідним для потреб оборони, у зв'язку з "недружніми діями США щодо РФ".

Путін вніс до Державної думи законопроект про припинення дії угоди між урядами РФ і США про утилізацію плутонію. Законопроект був схвалений у російському парламенті, а сьогодні, 31 жовтня, закон був опублікований і набув юридичної сили.