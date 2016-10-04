Що зажадав Путін від США в обмін на плутоній: експерти оцінили збитки Росії від санкцій

Також глава РФ вимагає компенсувати Росії збиток від санкцій і навіть її власних контрсанкцій, передають Ведомости.

Через фінансові санкції Росія з другої половини 2014 року недоотримує $280 млрд припливу капіталу, втрати чистого припливу – $160-170 млрд, у тому числі прямих інвестицій – $85 млрд, порахували Овсій Гурвич та Ілля Прилепський з Економічної експертної групи (ЕЕГ).

"Вплив санкцій не тільки прямий: фактично вони торкнулися всіх російських компаній і банків. Скорочення прямих іноземних інвестицій, зниження можливостей для позик, зменшення припливу капіталу на ринок держборгу збільшують ефект санкцій приблизно втричі, порахували Гурвич і Прилепський. У 2015 р. прямі інвестиції у Росії скоротилися в порівнянні з 2013 р. на порядок – до $6,5 млрд проти $70 млрд", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ США висловили жаль з приводу рішення Росії вийти з угоди про утилізацію плутонію

За оцінкою експертів Центробанку, санкції гальмують ВВП на 0,5–0,6 п. п. на рік, експертів ЕЕГ – на 0,4–0,6 в. п. Вплив санкцій також було посилено падінням ціни нафти.

Вплив сумарного ефекту санкцій і контрсанкцій МВФ оцінював в 1-1,5 п. п. зростання ВВП Росії у рік.

За оцінкою Мінекономрозвитку РФ, за два роки дії продовольчого ембарго ціни на продовольство зросли більш ніж на 30%, випередивши інфляцію в 1,2 рази. Імпортозаміщення поки супроводжується зростанням цін й оплачується споживачем.

Раніше повідомлялося, що Путін може поновити дію договору між РФ і США про утилізацію плутонію, якщо Вашингтон скасує закон Сергія Магнітського, скасує всі санкції щодо Росії, а також компенсує збитки Росії від цих санкцій, у тому числі "втрати від введення вимушених контрсанкцій щодо Сполучених Штатів Америки".