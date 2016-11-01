Луценко пригрозив стягнути податки з депутата, який задекларував трильйон гривень

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час брифінгу щодо е-декларування, передає телеканал "112 Україна".

"Що стосується жартівників. Я наполегливо пропоную жартівникам негайно внести зміни в свою декларацію. Якщо, наприклад, депутат Мельничук не змінить наявність трильйона готівки, я змушений буду відкрити провадження про несплату ним податків в особливо великих розмірах і йому доведеться сісти у в'язницю надовго. Ці жарти закінчуються дуже трагічно. Це не предмет для жартів", - сказав генпрокурор.

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"Можна реєструвати мощі. Це питання моральної оцінки, але не можна декларувати відсутні цінності. НАПК буквально завтра підготує проекти порядків перевірки, буде відвідувати декларантів на предмет наявності задекларованих коштів. НАПК має право прибути до декларанту і перевірити готівку", - додав Луценко.

Як повідомлялося, колишній комбат "Айдара", народний депутат Сергій Мельничук оприлюднив свою декларацію про доходи та наявність майна за 2015 рік, в якій вказав трильйон гривень готівкою.

У депутатській групі "Волі народу", куди Мельничук перейшов з Радикальної партії, заявили, що його трильйон гривень - це "невдалий жарт".

Також повідомлялося, що нардеп Лозовий задекларував святі мощі і 72 ікони.