У "Волі народу" трильйон гривень в декларації Мельничука пояснили "невдалим жартом"

Про це пише інтернет-видання «Апостроф» з посиланням на прес-службу групи.

"Це був такий невдалий жарт з його боку", - зазначила керівник прес-служби.

За її словами, пізніше сам нардеп дасть пояснення.

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Як повідомляв УНІАН, народний депутат, що перейшов з Радикальної партії в групу "Воля народу", і колишній командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук задекларував трильйон гривень готівки.

Також нардеп зазначив, що володіє квартирою у Вінниці площею 65,1 кв м і земельною ділянкою у Вінницькій області площею 2 450 кв. м. Крім того, Мельничук володіє двома старенькими автомобілями: Jeep Grand Cherokee 1994 року випуску і ГАЗ 2411 1988 року випуску.