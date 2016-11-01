У МЗС України пояснили, чому санкції є найефективнішим інструментом тиску на РФ

У МЗС заявили, що санкції проти Росії є ефективним інструментом тиску, бо більше інструментів немає. Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу.

«Наразі немає сумніву в тому, що санкції є ефективним інструментом тиску, бо більше інструментів немає», – наголосила вона.

Відповідаючи на запитання, чи є побоювання, що в січні 2017 року певні країни-члени Європейського Союзу можуть заблокувати можливість продовження санкцій за порушення територіальної цілісності та суверенітету України, запроваджених щодо 146 громадян та 37 компаній, Зеркаль пояснила, що такі побоювання є завжди.

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«Побоювання й дискусії є завжди, оскільки Європейський Союз – це 28 країн-членів. Звичайно, що в кожної країни є певні свої інтереси. І це питання компромісу й можливості домовлятися», – сказала Зеркаль, додавши, що «Звичайно, що іноді компроміс шукається з інших питань для того, щоби досягти в цьому питанні спільного рішення», – додала вона.

Що ж стосується термінів, то Зеркаль заявила, що наразі не йдеться про те, на який час санкції можуть бути продовжені в січні 2017 року.

«Що стосується термінів: на рік чи півроку, питання про це не стоїть. Ми виходимо з того, що це внутрішня дискусія і внутрішня процедура Європейського Союзу. Наше завдання полягало в тому, щоби довести, що підстав для послаблення санкцій або їх припинення немає. Що санкції є ефективним механізмом тиску на Російську Федерацію, і що вони працюють», – заявила Зеркаль.

Раніше Зеркаль заявляла, що Захід боїться заганяти президента Росії Володимира Путіна у кут через наявність у Москви ядерної зброї.

"Вони дуже бояться того, що Путін, будучи загнаний у кут, може скористатися чимось, чим вони ніколи б не скористалися б", – сказала Зеркаль. За її словами, відключення SWIFT, як санкція проти Росії, поки не розглядається.