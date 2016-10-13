У МЗС пояснили, чому Захід боїться загнати Путіна у кут

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає Радіо Свобода.

"Вони дуже бояться того, що Путін, будучи загнаний у кут, може скористатися чимось, чим вони ніколи б не скористалися б", – сказала Зеркаль.

За її словами, відключення SWIFT, як санкція проти Росії, поки не розглядається.

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"Ще у 2014 році, коли ми виходили на останню хвилю санкцій, ми обговорювали з європейськими партнерами цю можливість і залишили її як крайній засіб тиску. Але виключити, що можливість існує, ми зараз, принаймні, не можемо. Звичайно, що це може бути, як крок у зв’язку з якимись дуже несподіваними подіями, але ми сподіваємося, що таких заходів не треба буде вживати", – заявила Зеркаль.

Вона визнала, що влітку цього року українські дипломати були не впевнені у збереженні санкцій проти Росії. Зараз же, на думку Зеркаль, Володимир Путін своїми діями у Сирії дає додаткові важелі Україні для переговорів з лідерами західних країн про продовження і посилення санкцій проти Росії.

Як повідомляв УНІАН, у Європейському союзі та США вже лунали заклики запровадити нові санкції проти Росії через її дії у Сирії – крім тих, що вже запроваджені щодо Москви через її агресію проти України.