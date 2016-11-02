Турчинов: санкції проти РФ тільки почали давати результат, не можна їх послаблювати

Як повідомила прес-служба РНБО, про це він заявив під час зустрічі з головою підкомітету з безпеки Європейського Парламенту Анною Ельжбетою Фотигою та депутатами Європарламенту.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили ситуацію на сході України та агресію Росії проти нашої держави.

Турчинов наголосив, що поки не припиняться обстріли з боку російсько-терористичних угруповань, «будь-які спекуляції Росії навколо Мінську не мають жодного сенсу, а заяви Путіна щодо бажання мирного врегулювання - цинізм і дезінформація».

Окрім того, він зазначив, що триває активна мілітаризація окупованого Криму: «Там розміщується наступальна зброя, в тому числі така, що здатна нести ядерний потенціал. Аналогічний сценарій розгортається на Балтиці в Калінінградському регіоні».

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За словами Турчинова, санкції, запроваджені кілька років тому, тільки зараз починають давати результат: «Саме тому зараз говорити про зменшення чи послаблення санкцій означало б ламати той єдиний фронт, який склався в Європі проти агресора – Росії».

«Навпаки, - додав він, - слід почати посилювати санкції до досягнення конкретного результату - звільнення окупованих територій, припинення агресивних військових операцій РФ і припинення гонки озброєння, яку зараз веде Росія».

Своєю чергою Фотига наголосила на підтримці Європейським Союзом реформ та євроінтеграційного курсу України та розумінні необхідності продовження санкцій проти РФ.

Європейські депутати висловили сподівання, що лібералізація візового режиму з Європою для України відбудеться вже найближчим часом, та на ратифікацію угоди про Асоціацію всіма країнами-членами ЄС.