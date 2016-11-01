Російська мілітаризація у Криму: Reuters показало військові об'єкти РФ на півострові (фоторепортаж)

Про це йдеться в репортажі Reuters за результатом візиту кореспондента агентства території півострова влітку.

Ракетні бункери, які засіяли зелені пагорби вздовж південного узбережжя Криму відомі місцевими як «Об'єкт 100». До недавнього часу туристи сплачували по $ 50, щоб відвідати закинуті колишні радянські бункери, які служили під час «Холодної війни» в якості захисту від військово-морських атак з Чорного моря.

Тепер бункери повертаються до життя. Після того, як Росія взяла під свій контроль український Крим в 2014 році, в лісі навколо цих місць з’явились позначки, що попереджають відвідувачів проти входження до "забороненої зони Міністерства оборони Росії."

Житель сусіднього села, який сказав, що він працював на базі в минулому році розповів, що російські солдати знову зайняли ці місця і блокували дороги, що ведуть в дану зону. При цьому він не відповів, коли російські солдати сюди прибули.

«Це діюча військова база з ракетною системою захисту корабля», – сказав місцевий житель кореспонденту Reuters, який відвідав цю територію в липні.

Бункери – це тільки одна маленька частина нової російської програми мілітаризації Кримського півострова. На підставі останніх спостережень сайту Рейтер, свідчень від місцевих жителів, повідомлень ЗМІ і офіційних російських даних, Москва реанімувала кілька радянських об'єктів в регіоні, побудувала нові бази і розмістила там своїх солдатів

Крим знаходиться на південному кінці лінії нових і реконструйованих російських військових об'єктів, які простягаються на північ по дузі через західні регіони Росії і закінчуються в Балтійському форпості країни в Калінінграді.

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Кореспондент Reuters влітку, поїздивши півостровом, побачив 18 частин, в тому числі військово-морських баз, радіолокаційних станцій і аеродромів. Деякі з них були зовсім нові, деякі були відновленими військовими об'єктами, а інші – в процесі ремонту.

Цікаво, що Росія не робить секрету зі своєї мілітаризації у Криму. Зокрема, російська газета «Известия» з посиланням на військове джерело в травні повідомила, що Москва відновить станцію «Дніпро» яка зможе "виявити запуски балістичних, крилатих і гіперзвукових ракет з акваторії Чорного і Середземного морів".

Нарощування військової потужності, як побачив співробітник Reuters, виходить за рамки того, що існувало в Криму, коли він перебував під контролем Києва.

У Перевальному, невеликому селі біля підніжжя гори недалеко від Сімферополя в центрі півострова, Росія перетворює занедбаний український військовий об'єкт на дві нові бази.

Згідно з документами, поданими міністерством оборони РФ на офіційному сайті тендеру державних закупівель, одна з двох баз буде для берегової охорони, а інша – для артилерійських підрозділів.

Документи російського Міноборони, які були подані в період з жовтня 2014 року, вказують на те, що об'єднані проекти включатимуть гуртожитки для більш ніж 1000 солдатів, житлові будівлі з більш ніж 300 квартирами, депо для боєприпасів, ангари для понад 500 військових машин, артилерійський полігон і їдальню.

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Окрім цього, планується збудувати нову школу та дитячий садок з басейном, а також казарми для військового оркестру, демонструють документи.

Міністерство оборони РФ не відповіло на питання щодо бази у Перевальному.

Велика частина мілітаризації в Криму здійснюється російськими військово-морськими і сухопутними силами. Але можливе і доукомплектування повітряних сил.

Так, колишній цивільний аеропорт Бельбек був перетворений у військово-повітряну базу, стверджує кореспондент Reuters, який побував на базі. Будівля терміналу була закрита, а вхід на базу в даний час охороняється російськими морськими силами.

Два інших військових аеродроми, які були залишені українцями, також тепер використовуються російськими військовими. На аеродромі в Новофедорівці, в прибережному селі на північ від Севастополя, репортер Reuters побачив півдюжини темно-сірих винищувачів СУ-30 і світло-сірий фронтовий бомбардувальник СУ-24.

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На іншій авіабазі в Джанкої, в 40 км на південь від адмінкордону Криму і Херсонської області, російські військові в синій формі здійснювали патрулювання протягом всього дня. В той час сім вертольотів Мі-24 були припарковані на аеродромі.

"Були тільки два літаки тут, коли Україна тут була. І подивіться на це місце зараз, ви можете побачити набагато більше тут", – сказав молодий солдат Reuters на контрольно-пропускному пункті.

Міністерство оборони РФ не відповіло на питання щодо авіабаз.