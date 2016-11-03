Сьогодні Рада розгляне правки до "закону Савченко" (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, Рада планує включити до порядку денного президентський та альтернативний до нього законопроекти про Вищу раду правосуддя.

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Крім того, передбачено розгляд низки законопроектів щодо правоохоронної діяльності, серед яких - про Дисциплінарний статут Національної поліції України, а також про оперативно-розшукову діяльність. Планується також ухвалити постанову про увічнення пам'яті бійців Національної гвардії України, які загинули біля парламенту 31 серпня 2015 року.

Розглядатимуться і два законопроекти, які стосуються правил і порядку зарахування строку попереднього ув'язнення.

Сьогодні депутати також вкотре спробують розглянути питання про обрання депутатів членами комітетів ВР.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 23 вересня вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про Вищу раду правосуддя (№5180).

Також у парламенті зареєстровано законопроект №5380-1 про Вищу раду правосуддя, автором якого є народний депутат Євген Мураєв (позафракційний).