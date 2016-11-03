Комітет ВР розгляне подання ГПУ щодо Новинського не раніше, ніж за тиждень – нардеп

17:27, 03 листопада 2016
Політика
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Регламентний комітет Верховної Ради розгляне подання ГПУ на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції Опозиційний блок Вадима Новинського не швидше, як через тиждень.

Павло Пинзеник вважає, що на процедури під приблизно тиждень / Фото УНІАН

Про це в коментарі «Українській правді» заявив голова комітету Павло Пинзеник.

Він зазначив, що ще не отримав текст подання ГПУ.

"Прикинемо по строкам: він (Луценко - ред.) виставив на Facebook, значить воно до мене прийде до кінця тижня. Скоріше за все через тиждень - на пленарний", - сказав Пинзеник.

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"Технологія дуже проста: одержує Подання Верховна Рада, після того Новинському 5 днів на пояснення, він дає пояснення, призначаємо засідання комітету… Самі порахуйте, виходить якраз десь тиждень - на наступний пленарний", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко просить Верховну Раду надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від «Опозиційного блоку» Вадима Новинського.

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