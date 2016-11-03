Луценко звернувся до Ради щодо притягнення Новинського до кримінальної відповідальності

Про це Луценко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, Луценко розмістив скан-копію відповідного подання до ВР від 3 листопада 2016 року.

У поданні зазначається, що «Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 21 травня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 Кримінального кодексу України, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями (Віктором Януковичем, Віталієм Захарченком, Вадимом Новинським, Валерієм Коряком), а також іншими працівниками правоохоронних органів Києва, при незаконному позбавленні волі особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ МП Митрополита Київського всєя України Володимира, а саме - архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинка)».

При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що в період з вересня по грудень 2013 року «Новинський Вадим Владиславович, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні Януковичем В.Ф, Захарченком В.Ю., Коряком В.В. та іншими працівниками правоохоронних органів міста Києва, злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності», - йдеться у поданні.

Своєю чергою прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook нагадала, що «Генпрокуратура розслідує «велику справу Януковича», одним із епізодів якої є узурпація влади і вплив на українську церкву».

«Саме нардеп Новинський був учасником переговорів щодо зміни керівництва Української православної церкви Московського патріархату. Про це свідчать не тільки сам потерпілий Олександр Драбинко, помічник патріарха Володимира, але й ще один важливий свідок, який дав покази на нинішнього нардепа Вадима Новинського. Вадим Новинський проходить по епізоду узурпації влади на церкву як співучасник», - написала вона.

Сарган також зазначила, що подання буде передане до Верховної Ради, де має бути розглянуте на засіданні Регламентного комітету, а потім проголосоване у сесійній залі. При цьому вона не уточнила, коли саме документ передадуть до ВР.

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Як повідомляв УНІАН, 13 вересня ГПУ допитала предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія як свідка в справі про незаконне позбавлення волі колишнього предстоятеля УПЦ (МП) Володимира та митрополита Драбинка.

Як заявив тоді Луценко, згідно з даними слідства, Янукович дав наказ колишньому міністру внутрішніх справ Захарченку позбавити волі Володимира й Драбинка з метою примусити покійного предстоятеля скласти свої повноваження на користь наближеної особи до Януковича.

За словами Луценка, Драбинко під час допитів давав свідчення, які можуть змінити процесуальний статус свідка народного депутата Новинського. 25 жовтня Луценко заявив, що Новинський є одним із підозрюваних у справі проти Януковича щодо незаконного тиску на Українську православну церкву (МП).