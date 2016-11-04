У Авакова заявили, що переписка Суркова із планом щодо розвалу України автентична

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

«На сьогодні ми можемо з упевненістю говорити про те, що вся переписка, яка викладена хакерами-патріотами «Кіберхунта», є автентичною, що підтверджено експертизами МВС, СБУ, а також, для тих, хто ще чомусь дуже сумнівається – низкою дуже фахових авторитетних міжнародних організацій», – заявив Шкіряк.

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Він також наголосив на тому, що дана переписка є черговим фактичним підтвердженням безпосередньої участі президента РФ Путіна в подіях на Донбасі.

«Для української влади це було очевидно. Українські спецслужби прекрасно знали, хто стоїть за створенням терористичних банд «ЛНР», «ДНР», якими були плани Кремля. Ця переписка є черговим фактичним підтвердженням безпосередньої участі президента Росії Путіна, а також його найближчого радника Владислава Суркова», – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада хакери виклали другу частину листування радника президента РФ Владислава Суркова, де обговорюється план із розвалу України.

Раніше група українських хакерів «Кіберхунта» заявила, що зламала електронну пошту Суркова, й оприлюднила копії документів, у яких викладаються заходи по дестабілізації політичного життя в Україні, наслідком чого повинні стати дострокові парламентські і президентські вибори. У Кремлі спростували зв’язок Суркова, який координує політику щодо України і здійснює керівництво тимчасово окупованим Донбасом, з документом про заходи щодо дестабілізації в Україні.