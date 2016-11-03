План Суркова з розвалу України: хакери "злили" чергове листування "сірого кардинала" Кремля

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

"Ось, наприклад, з викладеного сьогодні листування можна дізнатися, як плазують з ДНР - Денис Пушилін, уявивши себе чи то Черчіллем, чи то Наполеоном, надсилає Суркову варіанти поділу України на три частини - Новоросію, Малоросію і Галичину", - йдеться в повідомленні.

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За його словами з листування можна також дізнатися, як у Кремлі проходить "процедура погодження маріонеток з так званих циркових урядів ЛНР/ДНР. Або про те, як збудований бізнес/корупція із постачання палива на тимчасово окуповану РФ територію Донбасу".

"Всі ці документи - найцінніше джерело інформації, як для майбутніх судових процесів над російськими військовими злочинцями, так і для використання сьогодні нашими розвідниками, політиками і журналістами", - додав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше група українських хакерів "Кіберхунта" заявила, що зламала електронну пошту Суркова, і оприлюднила копії документів, в яких викладаються заходи щодо дестабілізації політичного життя в Україні, наслідком чого мають стати дострокові парламентські і президентські вибори.

У Кремлі спростували зв'язок Суркова, який координує політику щодо України і здійснює керівництво тимчасово окупованим Донбасом, з документом про заходи щодо дестабілізації України, який йому приписують.