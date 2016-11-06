Онищенко сумнівається, що НАБУ встигне до кінця року передати його справу до суду

Про це Онищенко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Все вказує на те, що до Нового року Ситник (директор НАБУ) не передасть справу до суду. Він та й інші добре розуміють, що в суді справа розвалиться. Оскільки аргументи і докази, які вони самі створили», «вибили» з людей - в судовому процесі луснуть, як мильна бульбашка», - написав депутат.

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Як повідомляв УНІАН, раніше директор НАБУ Артем Ситник спрогнозував, що справу Онищенка буде направлено до суду до кінця року.

Ситник зазначив, що у розслідуванні «газової справи» НАБУ підійшло до фінального рішення.

За його словами, незалежно від місцезнаходження головного фігуранта справи – Онищенка - НАБУ направить цю справу до суду. При цьому Ситник не виключив, що Онищенко може бути засуджений заочно.

У червні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало збитків державі у розмірі більш як 3 млрд грн у результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування». Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Онищенка. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України.

НАБУ двічі викликало його на допит як підозрюваного, однак він жодного разу не з'явився.

9 серпня Солом'янський районний суд Києва дозволив затримати депутата Онищенка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

18 жовтня у НАБУ заявили, що Інтерпол повинен протягом 30 днів повідомити рішення про можливість оголошення Онищенка в міжнародний розшук.