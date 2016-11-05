Ситник прогнозує направлення до суду справи Онищенко до кінця року

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник прогнозує, що кримінальне провадження проти підозрюваного в організації "газової схеми" народного депутата Олександра Онищенка буде направлено до суду до кінця року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкритої дискусії на тему: "Особливості діяльності НАБУ та міжнародний досвід боротьби з корупцією".

Ситник зазначив, що у розслідуванні "газової справи" НАБУ підійшла до фінального рішення.

За його словами, незалежно від місцезнаходження головного фігуранта справи – Онищенко - НАБУ направить цю справу в суд.

При цьому Ситник не виключив, що Онищенко може бути засуджений заочно.

Також він повідомив, що вчора були отримані дуже важливі свідчення від одного з фігурантів цього виробництва.

"В принципі, я думаю, що це справа - воно майже готове. Єдине, чого не вистачає - головного фігуранта, але я сподіваюся, що Інтерпол все-таки прийме позитивне рішення", - заявив Ситник.

Крім того, Ситник спрогнозував, що суд довго буде розглядати "справу злочинної групи Онищенко".

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Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яка завдала шкоди державі в розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування". Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенко. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України.

НАБУ двічі викликало його на допит у якості підозрюваного, однак він жодного разу не з'явився.

9 серпня Солом'янський районний суд Києва дозволив затримати депутата Онищенко з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

18 жовтня у НАБУ заявили, що Інтерпол повинен протягом 30 днів повідомити рішення про можливість оголошення Онищенко в міжнародний розшук.