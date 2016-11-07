Голова поліції Одещини Лорткіпанідзе йде у відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у своєму зверненні до одеситів.

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«Я вирішив за власною ініціативою написати заяву про звільнення з займаної посади...Для мене було великою честю працювати начальником поліції Одеської області. У житті все має логічний початок, продовження і кінець», - заявив Лорткіпанідзе.

Він побажав удачі кожному поліцейському, разом з якими пройшов шлях, «сповнений труднощів».

«Я вірю в одеситів і краще майбутнє нашої країни», - зазначив генерал поліції Лорткіпанідзе.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2015 року міністр МВС Арсен Аваков в Одесі представив нового начальника ГУ МВС області Гіоргі Лорткіпанідзе.

Лорткіпанідзе у Грузії обіймав посади заступника міністра внутрішніх справ, був керівником Департаменту з виконання покарань.