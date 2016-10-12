Одеська поліція обговорила співпрацю з ромами вже у спокійній обстановці
В Головному управлінні поліції Одеської області 11 жовтня було проведено нараду для налагодження взаємодії з представниками нацменшинств.
Про це повідомляє відділ комунікації одеської поліції.
Зазначається, що на нараді були присутні усі начальники відділів поліції, представники ромської національності та начальник ГУНП в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе.
Під час обговорення були поставлені питання щодо співпраці працівників поліції з представниками нацменшиств, об'єктивного розслідування прийнятих правопорушень.
Також обговорювалося сприяння працівниками поліції у вирішенні питань, які виникають у представників нацменшинств.
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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області було знайдено тіло дівчинки 2007 року народження, з ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали представника ромської національності.
Ввечері того ж дня в селі відбулися масові заворушення, в результаті яких пошкоджені будинки місцевих ромів. Жителі Лощинівки вимагали виселити всіх ромів. У село прибули значні сили поліції. Згодом голова Ізмаїльської райадміністрації Валентина Стойкова заявила про домовленість з ромами щодо їх переїзду з Лощинівки.
Ромські організації тим часом звернулися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням втрутитися в ситуацію. Омбудсмен Валерія Лутковська заявила, що прийняте напередодні рішення Лощинівської сільради про виселення ромів є незаконним.
29 серпня Ізмаїльський міськрайонний суд заарештував на 2 місяці без права застави підозрюваного у вбивстві дівчинки. Її поховали в Лощинівці 30 серпня.