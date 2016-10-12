Одеська поліція обговорила співпрацю з ромами вже у спокійній обстановці

Про це повідомляє відділ комунікації одеської поліції.

Зазначається, що на нараді були присутні усі начальники відділів поліції, представники ромської національності та начальник ГУНП в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе.

Під час обговорення були поставлені питання щодо співпраці працівників поліції з представниками нацменшиств, об'єктивного розслідування прийнятих правопорушень.

Також обговорювалося сприяння працівниками поліції у вирішенні питань, які виникають у представників нацменшинств.

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області було знайдено тіло дівчинки 2007 року народження, з ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали представника ромської національності.

Ввечері того ж дня в селі відбулися масові заворушення, в результаті яких пошкоджені будинки місцевих ромів. Жителі Лощинівки вимагали виселити всіх ромів. У село прибули значні сили поліції. Згодом голова Ізмаїльської райадміністрації Валентина Стойкова заявила про домовленість з ромами щодо їх переїзду з Лощинівки.

Ромські організації тим часом звернулися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням втрутитися в ситуацію. Омбудсмен Валерія Лутковська заявила, що прийняте напередодні рішення Лощинівської сільради про виселення ромів є незаконним.

29 серпня Ізмаїльський міськрайонний суд заарештував на 2 місяці без права застави підозрюваного у вбивстві дівчинки. Її поховали в Лощинівці 30 серпня.