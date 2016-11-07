Голова Одеської ОДА Саакашвілі подав у відставку (додано відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Одесі.

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«Я вирішив подати у відставку і розпочати новий етап боротьби. У мене не опустяться руки, і я не стомлюся, нехай вони не сподіваються, і нехай вони тільки не розраховують позбутися мене», - заявив Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі в травні 2015 року був призначений головою Одеської ОДА.

Раніше сьогодні про відставку оголосив голова поліції Одещини Гіоргі Лорткіпанідзе.