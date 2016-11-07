У Порошенка вже чекають заяву Саакашвілі про відставку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Якщо Кабінет міністрів України внесе подання, президент України підпише відставку Саакашвілі», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУсі документи на звільнення Саакашвілі вже поданіПри цьому в Адміністрації президента зауважили, що буде проаналізованo справжні підстави для його звільнення.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада голова Одеської обласної державної адміністрації Михаїл Саакашвілі заявив, що вирішив подати у відставку з займаної посади.

Саакашвілі в травні 2015 року був призначений головою Одеської ОДА. Раніше сьогодні про відставку оголосив голова поліції Одещини Гіоргі Лорткіпанідзе.