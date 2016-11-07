У Порошенка вже чекають заяву Саакашвілі про відставку
15:14, 07 листопада 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко підпише указ про звільнення Міхеіла Саакашвілі з посади голови Одеської обласної державної адміністрації, якщо уряд внесе відповідне подання.
Саакашвілі прийняв рішення піти у відставку / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
«Якщо Кабінет міністрів України внесе подання, президент України підпише відставку Саакашвілі», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУсі документи на звільнення Саакашвілі вже поданіПри цьому в Адміністрації президента зауважили, що буде проаналізованo справжні підстави для його звільнення.
Як повідомляв УНІАН, 7 листопада голова Одеської обласної державної адміністрації Михаїл Саакашвілі заявив, що вирішив подати у відставку з займаної посади.
Саакашвілі в травні 2015 року був призначений головою Одеської ОДА. Раніше сьогодні про відставку оголосив голова поліції Одещини Гіоргі Лорткіпанідзе.
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