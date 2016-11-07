Експерт пояснив, в якому випадку Трамп може перетворитися на "яструба" на боці України

Про це в інтерв'ю для DT.UA сказав старший науковий співробітник Atlantic Council Адріан Каратницький.

"Його намір – спочатку спробувати знайти modus vivendi з Путіним. Але я прогнозую, що з Путіним буде дуже важко знайти порозуміння, оскільки він прагне тиском довести свою перевагу, могутність Росії. Це призведе до певних конфліктів. І тоді, я думаю, Трамп може перетворитися на яструба", - пояснив експерт.

Він додав, що навіть радники кандидата-республіканця поділяються на два блоки. Один з них - явно симпатизує Росії. А інший блок – це традиційні "рейганівські" яструби, які підтримують озброєння України.

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"Я думаю, Трамп буде користуватися обома командами в процесі комплектації своєї адміністрації і групи національної безпеки. Але, на жаль, не буде стійкої золотої середини. І це теж проблема для України, оскільки вона на передовій геополітичних конфліктів. І для неї не дуже вигідно мати такого імпульсивного, темпераментного і непрогнозованого кандидата", - додав Каратницький.

Раніше УНІАН повідомляв, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон утримує перевагу над кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом на 3 процентних пункти.