За день до виборів президента США розрив між Клінтон і Трампом скоротився до 3 пунктів - опитування Bloomberg

Про це свідчать результати нового загальнонаціонального опитування, проведеного Bloomberg, інформує Reuters.

Так, близько 44% виборців готові віддати свої голоси за Клінтон, а 41% - за Трампа.

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Ще 4% респондентів підтримали кандидата від Лібертаріанської партії Гері Джонсона, а 2% - кандидата від Партії зелених Джилл Стайн.

Нагадаємо, Дональд Трамп за тиждень до виборів раптово отримав більшість голосів у ході опитування.

Як свідчать результати опитування громадської думки, проведеного телеканалом ABC і газетою The Washington Post, Трамп випереджав за популярністю суперницю від демократів Хілларі Клінтон на один процентний пункт.