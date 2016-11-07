За день до виборів президента США розрив між Клінтон і Трампом скоротився до 3 пунктів - опитування Bloomberg
Кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон утримує перевагу над кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом на 3 процентних пункти.
Про це свідчать результати нового загальнонаціонального опитування, проведеного Bloomberg, інформує Reuters.
Так, близько 44% виборців готові віддати свої голоси за Клінтон, а 41% - за Трампа.
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Ще 4% респондентів підтримали кандидата від Лібертаріанської партії Гері Джонсона, а 2% - кандидата від Партії зелених Джилл Стайн.
Нагадаємо, Дональд Трамп за тиждень до виборів раптово отримав більшість голосів у ході опитування.
Як свідчать результати опитування громадської думки, проведеного телеканалом ABC і газетою The Washington Post, Трамп випереджав за популярністю суперницю від демократів Хілларі Клінтон на один процентний пункт.