Президент України прибув із офіційним візитом до Словенії
Президент України розпочав свій перший офіційний візит до Республіки Словенія на запрошення президента цієї країни.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
В програмі візиту зустріч Глави Української держави з президентом Словенії Борутом Пахором, українсько-словенські переговори під головуванням президентів України та Словенії, за результатами яких буде підписано низку двосторонніх документів.
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Крім цього Петро Порошенко проведе зустрічі з прем’єр-міністром Республіки Словенія Міро Цераром та головою Державних Зборів Міланом Брглезом. Також запланована зустріч президента України та першої леді з мером Любляни Зораном Янковичем.
Глава держави проведе зустріч з керівниками провідних словенських компаній, в тому числі тих, що працюють на українському ринку.
Петро Порошенко також поспілкується з українською громадою та візьме участь у відкритті пам’ятника Григорію Сковороді в Любляні.