Більшість опитаних передбачають розкол Нашої України навколо ідеї участі в коаліції

Більшість опитаних користувачів УНІАН-сайту передбачає розкол “Нашої України” навколо ідеї участі в парламентській коаліції.

Майже 60 відсотків очікують входження однієї частини “нашоукраїнців” до більшості й переходу другої частини в опозицію. Переважна меншість наших користувачів прогнозує формування нової коаліції.

Запитання на веб-сайті УНІАН сформульоване таким чином: “Які найближчі перспективи парламентської коаліції?”

Відповіді на українськомовній та російськомовній версіях розподілилися таким чином (середній показник станом на 13.30, 13 вересня):

Частина “Нашої України” приєднається до коаліції, друга частина перейде в опозицію – 58,3%.

Усе залишиться, як було, “Наша Україна” не ввійде до коаліції – 14,9%.

Буде сформовано нову коаліцію - у складі Регіонів, СПУ, КПУ, НУ – 13,7%.

Буде створено нову коаліцію, без КПУ – 5,25%.

Не знаю – 4,5%.

Інше (разом зі “своїм варіантом”) – 5,4%.

Серед “своїх варіантів” визначальні такі: “Коаліції не буде!”; “Розженуть цей цирк”; “Усе одно”; “Байдуже”; “Камінь спотикання під назвою коаліція – початок нової політичної кризи в Україні”; “Буде створено нову коаліцію – без регіонів, СПУ та КПУ”; “Коаліція – це маневр для відвернення уваги”.

Дивіться українськомовну та російськомовну версії сайту (різниця у відповідях незначна).