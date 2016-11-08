ЄС узгодив нові санкції проти окупаційної влади Криму

"Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це на прес-конференції по завершенню засідання повідомив міністр фінансів головуючої в ЄС Словаччини Петер Казімір.

«Рада ЄС ухвалила новий список в рамках обмежувальних заходів у зв'язку з діями, які підривають територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України», - заявив міністр.

Водночас він відмовився повідомляти деталі і закликав дочекатися офіційного повідомлення у середу.

Відомо, що це будуть особи, обрані до російської Думи.

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До санкційного списку входить 151 фізична особа та 37 юридичних осіб (компаній), відносно яких діє заборона на подорожі в ЄС та замороження активів на території Євросоюзу у зв'язку з їхньою роллю в анексії Криму або підтримці Росією сепаратизму на сході України.

Анексія Криму Росією не була визнана на міжнародному рівні, і тому півострів потрапив під економічні санкції, в тому числі під заборону на імпорт вироблених в Криму товарів, а також заборону на інвестування або надання туристичних послуг.

Європейський Союз продовжив запроваджені раніше санкції проти Росії у зв'язку з анексією Криму і Севастополя до 24 червня 2017 року.