ЄС узгодив нові санкції проти окупаційної влади Криму
Рада Європейського Союзу на рівні міністрів фінансів ухвалила новий список офіційних осіб Криму, до яких будуть застосовані санкції через порушення територіальної цілісності України.
"Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це на прес-конференції по завершенню засідання повідомив міністр фінансів головуючої в ЄС Словаччини Петер Казімір.
«Рада ЄС ухвалила новий список в рамках обмежувальних заходів у зв'язку з діями, які підривають територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України», - заявив міністр.
Водночас він відмовився повідомляти деталі і закликав дочекатися офіційного повідомлення у середу.
Відомо, що це будуть особи, обрані до російської Думи.
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До санкційного списку входить 151 фізична особа та 37 юридичних осіб (компаній), відносно яких діє заборона на подорожі в ЄС та замороження активів на території Євросоюзу у зв'язку з їхньою роллю в анексії Криму або підтримці Росією сепаратизму на сході України.
Анексія Криму Росією не була визнана на міжнародному рівні, і тому півострів потрапив під економічні санкції, в тому числі під заборону на імпорт вироблених в Криму товарів, а також заборону на інвестування або надання туристичних послуг.
Європейський Союз продовжив запроваджені раніше санкції проти Росії у зв'язку з анексією Криму і Севастополя до 24 червня 2017 року.