Євросоюз продовжив ще на півроку санкції проти пособників окупантів Криму та Донбасу

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили в Раді ЄС.

Рішення було ухвалене без обговорення, за письмовою процедурою.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня Євросоюз на рівні постійних представників країн-членів (COREPER) підтвердив намір Ради ЄС продовжити ще на шість місяців запобіжні заходи за дії, спрямовані проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, до 15 березня 2017 року.

Санкції стосуються замороження активів та заборони на в’їзд в ЄС для 146 осіб та 37 компаній. Рішення має бути публіковано в Офіційному журналі, після чого воно набере чинності.

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9 березня цього року Євросоюз продовжив на півроку санкції, застосовані 17 березня 2014 року Радою ЄС проти фізичних і юридичних осіб за «дії, які підривають чи погрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».

Серед них - так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов, інші псевдопосадовці Криму і Севастополя, лідери терористів Денис Пушилін, Андрій Пургін, Олександр Бородай, Арсеній Павлов (Моторола) та Ігор Гіркін, екс-народний депутат Олег Царьов. Всього у списку 146 осіб.

Серед компаній – порти Феодосії, Севастополя, Керчі, так звана «народна міліція Донбасу», санаторій «Нижня Ореанда», національне виробничо-аграрне об’єднання «Массандра», Національний інститут винограду та вина «Магарач» та Російський національний комерційний банк. Всього у списку 37 компаній.