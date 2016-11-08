CNN опублікував дані про явку виборців у п'яти ключових штатах США

Згідно з інформацією на сайті телеканалу, станом на 13:30 (20:30 за київським часом), у штаті Колорадо проголосувало понад 2,2 млн людей. Станом на ранок вівторка, у цьому штаті 771 тис. 745 республіканців та 753 тис. 052 демократи вкинули виборчі бюлетені у скриньки.

У штаті Вірджинія явка виборців збільшується та є стійкою. Зокрема, в окрузі Лаудун станом на ранок принаймні 57 тис. 382 з 238 тис. 498 зареєстрованих виборців проголосували.

Водночас, явка виборців у штаті Джорджія спостерігається найвищою як ніколи раніше. При цьому 2 млн 381 тис. 416 американців цього штату достроково проголосували або надіслали свій бюлетень поштою. Влада штату очікує, що явка виборців буде істотною.

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Разом з тим у штаті Огайо явка виборців є стійкою, але не рекордною.

У штаті Вісконсін явка виборців є досить потужною. Зокрема, у двох найбільш населених округах штату явка виявилась вагомою, згідно з повідомленням, штат побив рекорди з дострокових голосувань. В окрузі Мілуокі приблизно 30% зареєстрованих виборців вже проголосували. У місцевій виборчій комісії очікують, що більше 70% виборців до кінця виборчого дня проголосують, що повинно стати рекордом штату у голосуваннях на виборах президента США.

Згідно із спільним прогнозом Reuters та Ipsos, явка на виборах в США може становити близько 60%.