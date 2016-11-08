Явка на виборах в США може стати найвищою з 1968 року - Reuters/Ipsos

Якщо таке станеться, то це буде найвищою явкою виборців з 1968 року, коли президентом США обрали Річарда Ніксона, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

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У своєму Twitter президент США Барак Обама закликав сьогодні американців прийти на вибори та порадив переконатися, що свій голос на виборах віддали "друзі, родина та всі знайомі".

Today, progress is on the ballot. Go vote - then make sure your friends, your family, and everyone you know votes too. — President Obama (@POTUS) 8 листопада 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада у США почалися вибори 45-го президента. Опівночі за місцевим часом в поселенні Діксвілл Нотч (штат Нью-Гемпшир) відкрилися виборчі дільниці і закрилися, як тільки всі вісім жителів віддали свої голоси.