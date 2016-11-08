Явка на виборах в США може стати найвищою з 1968 року - Reuters/Ipsos

20:32, 08 листопада 2016
Світ
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Згідно із спільним прогнозом Reuters та Ipsos, явка на виборах в США може становити близько 60%.

Голосування у США / REUTERS

Якщо таке станеться, то це буде найвищою явкою виборців з 1968 року, коли президентом США обрали Річарда Ніксона, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

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У своєму Twitter президент США Барак Обама закликав сьогодні американців прийти на вибори та порадив переконатися, що свій голос на виборах віддали "друзі, родина та всі знайомі".

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада у США почалися вибори 45-го президента. Опівночі за місцевим часом в поселенні Діксвілл Нотч (штат Нью-Гемпшир) відкрилися виборчі дільниці і закрилися, як тільки всі вісім жителів віддали свої голоси.

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