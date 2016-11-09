США у грудні продовжать чинність санкцій проти Росії – посол

З такою заявою виступила посол США в Україні Марі Йованович, повідомляють у прес-службі глави Української держави.

Читайте такожСША будуть підтримувати Україну незалежно від результатів виборів - посол (відео)

«Петро Порошенко подякував Послу США за заяву з приводу того, що санкції проти Росії будуть продовжені в грудні, а нова американська Адміністрація залишиться надійним партнером у боротьбі за демократію», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 вересня США доповнили списки фізичних та юридичних осіб, на яких накладені санкції за причетність до російської агресії та окупації українських територій. У список також потрапили компанії, що працюють у тимчасово окупованому Криму.

Сполучені Штати Америки у зв’язку з дестабілізацією ситуації в Україні і агресією Росії запровадили проти РФ кілька пакетів санкцій, переважно проти російських фізичних і юридичних осіб, але також проти осіб та інституцій із лав донбаських і кримських сепаратистів і представників колишнього керівництва України. Подібні заходи скоординовано запровадили також Європейський Союз, країни-члени «Великої сімки» і ще деякі держави.