Санкції за окупацію Криму: Порошенко подякував ЄС за політику проти самозваних депутатів

Про це він повідомив у Twitter.

«Вітаю рішення Ради ЄС запровадити додаткові персональні санкції у зв’язку з незаконними «парламентськими виборами» у АРК», - заявив Порошенко.

«Дякую Євросоюзу за збереження політики невизнання незаконної анексії Криму та посилення санкційного тиску проти російського агресора», - додав президент.

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Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз додав шістьох так званих «депутатів Держдуми РФ», обраних в окупованих Криму та Севастополі, до списку осіб, на яких поширено санкції у зв'язку з діями, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Відповідне рішення було оприлюднене сьогодні, 9 листопада.