Санкції за окупацію Криму: Порошенко подякував ЄС за політику проти самозваних депутатів
Президент України Петро Порошенко привітав рішення Ради ЄС додати до санкційного списку шістьох так званих «депутатів Держдуми РФ», обраних у Криму, та висловив вдячність ЄС за збереження політики невизнання анексії Криму та посилення санкційного тиску проти Росії.
Про це він повідомив у Twitter.
«Вітаю рішення Ради ЄС запровадити додаткові персональні санкції у зв’язку з незаконними «парламентськими виборами» у АРК», - заявив Порошенко.
«Дякую Євросоюзу за збереження політики невизнання незаконної анексії Криму та посилення санкційного тиску проти російського агресора», - додав президент.
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Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз додав шістьох так званих «депутатів Держдуми РФ», обраних в окупованих Криму та Севастополі, до списку осіб, на яких поширено санкції у зв'язку з діями, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Відповідне рішення було оприлюднене сьогодні, 9 листопада.