Санкції ЄС проти "депутатів Держдуми РФ" від Криму набули чинності (імена)

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, 8 листопада Євросоюз ухвалив рішення додати так званих «депутатів» в рамках засідання Ради ЄС на рівні міністрів економіки країн-членів ЄС з подальшим його оприлюдненням 9 листопада.

До списку було включено Руслана Бальбека, Костянтина Бахарєва, Дмитра Бєліка, Андрія Козенка, Світлану Савченко і Павла Шперова.

Санкції, зокрема передбачають замороження активів та заборону на поїздки, які тепер будуть поширені на 152 фізичні та 37 юридичних осіб. "Ці заходи були введені у березні 2014 року і були продовжені у вересні 2016 року до 15 березня 2017 року", - нагадали в Євросоюзі.

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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня на виборах до Держдуми РФ у Криму було обрано 8 депутатів. Так званими «депутатами Держдуми» від Криму стали шестеро кандидатів від партії "Єдина Росія". За партійними списками пройшли самопроголошені віце-прем'єр-міністри Криму Михайло Шеремет і Руслан Бальбек, а також прокурор Наталія Поклонська. Водночас Сергій Аксьонов, який очолював список "Єдиної Росії" на півострові, від депутатського мандата відмовився.

Ще четверо осіб "обрано" в одномандатних округах: Андрій Козенко, Костянтин Бахарєв, Світлана Савченко, Дмитро Бєлік. Усі вони теж представляють "Єдину Росію".