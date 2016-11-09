Меркель передали нову відеопрезентацію про російські війська на Донбасі

Про це депутат повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«Я передала нову відеопрезентацію про участь російських регулярних військ на Донбасі з ідентифікацією підрозділів, що спеціально підготовлена міжнародною волонтерською розвідувальною спільнотою InformNapalm», - зауважила вона.

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«Ангела Меркель запевнила, що розуміє драматичність ситуації на Сході України та висловила готовність і в подальшому підтримувати нашу державу, хоча, за її словами, це робити досить складно», – додала Фріз.

Депутат подякувала канцлеру «за зусилля та наполегливість у питанні захисту територіальної цілісності Україні та припиненні зовнішньої агресії».