Меркель передали нову відеопрезентацію про російські війська на Донбасі
Голова постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат (фракція "Блок Петра Порошенка") Ірина Фріз передала канцлеру Німеччини Ангелі Меркель нову відеопрезентацію про російські війська на Донбасі.
Про це депутат повідомила на своїй сторінці в Facebook.
«Я передала нову відеопрезентацію про участь російських регулярних військ на Донбасі з ідентифікацією підрозділів, що спеціально підготовлена міжнародною волонтерською розвідувальною спільнотою InformNapalm», - зауважила вона.
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«Ангела Меркель запевнила, що розуміє драматичність ситуації на Сході України та висловила готовність і в подальшому підтримувати нашу державу, хоча, за її словами, це робити досить складно», – додала Фріз.
Депутат подякувала канцлеру «за зусилля та наполегливість у питанні захисту територіальної цілісності Україні та припиненні зовнішньої агресії».