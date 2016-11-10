Міноборони про нових "українських диверсантів" у Криму: ФСБ перетворилася на фабрику брехні

Про це він заявив в коментарі УНІАН.

"ФСБ знову вдалася до брехливої тактики, заявивши про те, що начебто затримані українські диверсанти в Севастополі. Усе це є суцільна брехня, черговий фейк, що підтверджує, що ФСБ вже перетворилася у фабрику суцільної брехні", - сказав Лисенко.

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"Це робиться для того, щоб дискредитувати українських військових та Україну в цілому, показати начебто ефективність російських спецслужб, ввести в оману російську спільноту та світову спільноту і зробити таким чином, щоб знову звернути увагу на начебто агресивні дії України. Насправді Україна є мирною державою, ми будемо обороняти свої території, але наголошую, що жодного українського військового, тим більше, розвідника ніякі російські спецслужби не затримували", - зауважив Лисенко.

"Зрозуміло, що когось вони зараз призначать, дадуть їм всякої вибухівки і скажуть, що це "українські диверсанти", що вже було неодноразово, але жодного разу не підтвердилася ця інформація", - підкреслив представник Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, у ФСБ РФ заявили про затримання 9 листопада чергової "диверсійної групи Міноборони України" в окупованому Севастополі.

"Федеральною службою безпеки 9 листопада в місті Севастополі затримано членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міноборони України, які планували скоєння диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим", - йшлося в повідомленні прес-служби ФСБ.