ФСБ вигадала чергових "українських диверсантів" в окупованому Криму

Про це повідомляє прес-служба ФСБ.

«Федеральною службою безпеки РФ 9 листопада 2016 року в місті Севастополі затримані члени диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України, які планували вчинення диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим», - повідомили у ФСБ.

Як повідомляв УНІАН, у ФСБ Росії заявили, що нібито запобіглип вчиненню в Криму терористичних актів, підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова. У ФСБ стверджують, що внаслідок оперативно-розшукових заходів в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ виявлено групу диверсантів. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «агентурної мережі» Головного управління розвідки Міноборони України

Крім того, у ФСБ заявили, що в ніч на 8 серпня спецпідрозділами Міністерства оборони України нібито були зроблені ще дві спроби прориву диверсійно-терористичних груп, яким запобігли силові підрозділи ФСБ Росії і взаємодіючих відомств. «Спроби прориву прикривалися масованим обстрілом з боку суміжної держави і бронетехнікою Збройних сил України», - стверджує спецслужба Росії. Президент Росії Володимир Путін прокоментував загибель російських військовослужбовців при нібито запобіганні теракту в Криму, заявивши, що «ми повз такого проходити не будемо». При цьому, він заявив, що Україна "переходить до терору".

Також Путін вважає, що Європа і США "повинні вплинути на українську владу у зв'язку з придуманою ФСБ спробою теракту". У свою чергу в Міноборони підкреслили, що «подібні заяви з боку ФСБ є ні що інше, як спроба виправдати передислокацію і агресивні дії військових підрозділів Російської Федерації на території тимчасово окупованого півострова».

Таким чином, представники російських спецслужб намагаються відвернути увагу місцевого населення і світової спільноти від злочинних дій з перетворення півострова на ізольовану військову базу, заявили в українському оборонному відомстві. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав заяву ФСБ РФ про підготовку України терактів в Криму ще одним елементом гібридної війни, яку веде Росія проти України. «Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму лунають так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ в Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових військових погроз на адресу України », - сказав у свою чергу президент України Петро Порошенко.