Єврокомісар про "безвіз" для України: у найближчі тижні ЄС має виконати зобов'язання

Як зазначається у повідомленні на сайті глави держави, Порошенко провів телефонну розмову з Ганом.

Глава держави подякував за підтримку України, висловлену у вітальному листі президента Європейської ради Дональда Туска та президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера на адресу новообраного президента США Дональда Трампа.

Співрозмовники вказали на важливість збереження трансатлантичної єдності та готовність тісно співпрацювати з новою президентською адміністрацією США для допомоги Україні в протидії російській агресії.

«Комісар ЄС запевнив у незмінній та послідовній підтримці України з боку Європейського Союзу в питанні відновлення суверенітету та територіальної цілісності, а також всебічного сприяння реформам», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, співрозмовники обговорили низку актуальних питань порядку денного Україна-ЄС, зокрема, запровадження безвізового режиму для громадян України. Комісар ЄС вчергове наголосив, що Україна виконала всі критерії й у найближчі тижні ЄС має виконати власні зобов’язання.

Також важливу увагу було приділено завершенню ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також проблемі зміцнення енергетичної безпеки в Європі. Порошенко наголосив, що рішення Єврокомісії щодо розширення доступу «Газпрому» до газопроводу Opal не відповідає духу угоди про асоціацію між Україною та ЄС та договору про Енергетичне співтовариство.

Президент України та комісар ЄС домовились активізувати зусилля для забезпечення результативного проведення саміту Україна-ЄС 24 листопада 2016 року в Брюсселі.