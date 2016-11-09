Єврокомісар пообіцяв Україні зробити все можливе для отримання "безвізу"

Європейський комісар з переговорів щодо розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган переконує, що докладе всіх зусиль, аби Європейська рада та Європейський парламент виконали обіцянку надати Україні безвізовий режим.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі.

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«Я буду робити все, як я це роблю з Україною та Грузією, щоб обіцянки, які були зроблені цим країнам щодо отримання лібералізації візового режиму, були виконані нашими іншими учасниками процесу ухвалення рішень – Радою та парламентом, тому що вимоги затверджені нашими державами-членами», - запевнив Ган.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту й Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна виконала всі критерії в рамках плану дій з візової лібералізації.

26 вересня комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.

На переконання президента України Петра Порошенка, Україна отримає рішення про запровадження безвізового режиму з боку Європейського Союзу до саміту Україна-ЄС 24 листопада.