Одеську ОДА тимчасово очолила Соломія Бобровська

Про це сьогодні на брифінгу заявила сама Бобровська, пише 048.ua.

За її словами, в такому положенні вона залишиться до офіційного призначення в регіон нового губернатора.

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Потім Бобровська заявила, що має намір піти у новий політичний проект Михайла Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада президент України Петро Порошенко звільнив Саакашвілі з посади голови Одеської обласної державної адміністрації.

7 листопада Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА, яку він обіймав з травня 2015 року.