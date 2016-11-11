Одеську ОДА тимчасово очолила Соломія Бобровська
18:32, 11 листопада 2016Політика
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Перший віце-губернатор Одеської області Соломія Бобровська тимчасово очолила облдержадміністрацію.
Соломія Бобровська / facebook.com/solomiia.bobrovska
Про це сьогодні на брифінгу заявила сама Бобровська, пише 048.ua.
За її словами, в такому положенні вона залишиться до офіційного призначення в регіон нового губернатора.
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Потім Бобровська заявила, що має намір піти у новий політичний проект Михайла Саакашвілі.
Як повідомляв УНІАН, 9 листопада президент України Петро Порошенко звільнив Саакашвілі з посади голови Одеської обласної державної адміністрації.
7 листопада Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА, яку він обіймав з травня 2015 року.
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