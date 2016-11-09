Порошенко звільнив Саакашвілі з посади голови Одеської ОДА

Відповідний Указ №500/2016 розміщено на сайті Глави держави.

Іншим своїм Указом №499/2016 президент звільнив Саакашвілі з посади Радника Президента України (поза штатом).

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Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА, яку він обіймав з травня 2015 року.

Президент України Петро Порошенко сказав, що підпише указ про звільнення Саакашвілі, якщо уряд внесе відповідне подання.

8 листопада президент заявив, що після поразки партії Саакашвілі на виборах у Грузії той вирішив зайнятися політикою в Україні.

Саакашвілі пояснив, що хотів звільнитися ще півроку тому, а тому вибори в Грузії не мають до неї ніякого відношення. Реагуючи на слова президента, голова ОДА сказав, що «президенту Порошенку чудово відомо, що я не брав безпосередньої участі в грузинських виборах, і не міг би цього зробити навіть при бажанні, оскільки я - громадянин України». Він зауважив, що є українським політиком.

9 листопада Кабінет міністрів підтримав відставку голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі.