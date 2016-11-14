Бойко прокоментував бійку з Ляшком, вибачився перед усіма, крім "радикала" (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо його бійки з лідером фракції Радикальної партії Олегом Ляшком.

«Щоразу, коли буде якась образа на мою адресу, я вже не буду терпіти і буду вживати відповідних заходів», - запевнив Бойко і додав, що йому байдуже, «що там сказав спікер, тому що спікер сьогодні виконує роль спікера тільки частини парламенту».

За словами депутата, спікер «не бачить опозицію, йде тиск на опозицію».

Крім того, Бойко заявив, що в парламенті не проходять законопроекти, подані фракцією «Опозиційного блоку».

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На питання, чи можна в парламенті вирішувати спірні питання кулаками, Бойко зазначив, що шкодує, що так сталося. Він також вибачився за цей інцидент перед пресою та усіма, окрім Ляшка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 листопада, під час засідання Погоджувальної ради парламенту Бойко напав на лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка.

Зокрема, це сталося після того, як Ляшко почав звинувачувати народних депутатів із фракції “Опозиційний блок”, зокрема і Бойка, в тому, що вони їздять до Росії за вказівками.

Бойко піднявся зі свого місця і кілька разів вдарив Ляшка. Потім він ще раз розпочав бійку, коли Ляшко обурився, чому такі, як Бойко, не сидять у в'язниці.

У відповідь на це голова Верховної Ради Андрій Парубій попередив Бойка, що за бійки у парламенті ініціюватиме заборону на відвідування йому кількох засідань.

Парубій наголосив, що минув той час, коли представники тодішньої Партії регіонів “за допомогою кастетів ламали депутатам голови”.

Спікер запевнив, що не допустить таких ситуацій ні на Погоджувальній раді, ні в сесійній залі.

Після того Бойко залишив приміщення, де відбувалося засідання.