Ляшко і Бойко побились на погоджувальній раді (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, Бойко сидів поруч із Ляшком на Погоджувальній раді, коли лідер Радикальної партії Ляшко почав звинувачувати народних депутатів із фракції “Опозиційний блок”, зокрема і Бойка, в тому, що вони їздять до Росії за вказівками.

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Після цього Бойко піднявся зі свого місця і кілька разів вдарив Ляшка. Ляшко, по суті, лише захищався, не даючи здачі у відповідь.

Потім Бойко ще раз розпочав бійку, коли Ляшко запитав, чому такі, як Бойко, не сидять у в'язниці, а також заявив, що депутати з «Опоблоку», зокрема, Бойко, є «недобитки Януковича».

Глава ВР Андрій Парубій дав доручення Регламентному комітету ВР розібрати ситуацію з бійкою.