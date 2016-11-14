Ляшко і Бойко побились на погоджувальній раді (фото, відео)
На засіданні Погоджувальної ради парламенту сталася бійка між лідером фракції Радикальної партії Олегом Ляшком та співголовою фракції “Опозиційний блок” Юрієм Бойком.
Як передає кореспондент УНІАН, Бойко сидів поруч із Ляшком на Погоджувальній раді, коли лідер Радикальної партії Ляшко почав звинувачувати народних депутатів із фракції “Опозиційний блок”, зокрема і Бойка, в тому, що вони їздять до Росії за вказівками.
Читайте такожЗасідання Ради закрито через бійку між Ляшком і Мельничуком
Після цього Бойко піднявся зі свого місця і кілька разів вдарив Ляшка. Ляшко, по суті, лише захищався, не даючи здачі у відповідь.
Потім Бойко ще раз розпочав бійку, коли Ляшко запитав, чому такі, як Бойко, не сидять у в'язниці, а також заявив, що депутати з «Опоблоку», зокрема, Бойко, є «недобитки Януковича».
Глава ВР Андрій Парубій дав доручення Регламентному комітету ВР розібрати ситуацію з бійкою.
Дав доручення Регламентному комітету Парламенту @verkhovna_rada розібрати ситуацію з бійкою між депутатами під час Погоджувальної ради.— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 14 листопада 2016 р.